İstanbul’da CHP’nin 39 ilçe başkanı, 'Atatürk’e lanet okuyan' imam hakkında suç duyurusunda bulundu

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Üsküdar Yıldırım Bayezid Camii eski imam-hatibi Mustafa Demirkan'ın Ayasofya Camii’nde gerçekleştirilen “Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi” kapsamında düzenlenen icazet töreninde kullandığı ifadeler nedeniyle, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına lanet okuduğu' gerekçesiyle 39 ilçe başkanıyla suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Sözcü'nün haberine göre CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun talimatıyla 31.05.2021 Pazartesi gününden itibaren bu hafta boyunca 39 ilçe başkanı tarafından suç duyurusunda bulunulduğu, suç duyurularının devam etmekte olduğu bildirildi.