Bakan Dönmez: Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde birinci ünitenin reaktör kabının montajı tamamlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kişisel Twitter hesabında Akkuyu Nükleer Güç Santrali'yle ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.
"Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde birinci ünitenin reaktör kabının montajı tamamlandı" bilgisini veren Dönmez, "Ülkemizin yarım asırlık nükleer enerji serüveninde 2023’e doğru adım adım ilerliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı, nükleer enerji ile taçlanacak. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadesini kullandı.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde birinci ünitenin reaktör kabının montajı tamamlandı.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) June 3, 2021
Ülkemizin yarım asırlık nükleer enerji serüveninde 2023’e doğru adım adım ilerliyoruz.
Cumhuriyetimizin 100. yılı, nükleer enerji ile taçlanacak.
Hayırlı, uğurlu olsun. 🇹🇷⚡️ pic.twitter.com/eVjGLcsnMn
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