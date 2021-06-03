Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı, boşandıklarına dair iddiayı yalanladı

Posta gazetesi magazin muhabiri Alev Gürsoy Cimin, kişisel Twitter hesabında gazeteciler Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşandığı iddiasını aktardı. Çift ise bu iddiayı yalanladı.

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı'nın, eşi Nagehan Alçı'nın katıldığı canlı yayınla ilgili yaptığı paylaşımlar dün (2 Haziran 2021) sosyal medyada gündem oldu.

Kütahyalı, hukukçu Ümit Kocasakal ile tartışan eşine "Nagehan'cım beni dinlemedin ve beni kırdın. Ekranda sahte Atatürkçülük şovu yapıp sonra Adnan Oktar’ın, PKK’lıların ve FETÖ'cülerin avukatlığını yaparak milyon dolarları indiren bu tipler bize faydalı. Kabaca ifade edeyim: Bunlar bizim köpeğimiz. Onlar bize lazım, hoşgörülü ol" diye seslendi.

Alçı ise, Kütahyalı'nın bu paylaşımlarına tepki gösterdi. Kişisel Twitter hesabında bir açıklama yapan Alçı, "Rasim Ozan'ın çirkin ifadelerini kınıyorum, paylaştığı mesajın içeriğini de dilini de çok yanlış buluyor ve içinde ismimin geçmesinden üzüntü duyuyorum" diye yazdı.

Bu tartışmanın ardından Posta gazetesi magazin muhabiri Alev Gürsoy Cimin'den Alçı - Kütahyalı çiftiyle ilgili bir iddia geldi. Gürsoy, "Nagehan ve Rasim boşanmış bu arada. Demek o yüzden Twitter’dan tartışıyorlardı" dedi.

Nagehan ve Rasim boşanmış bu arada...Demek o yüzden twitter’den tartışıyorlardı😏 — Alev Gürsoy (@gazetecialev) June 2, 2021

​Söz konusu iddianın sosyal medyada çokça paylaşılmasının ardından Alçı ve Kütahyalı'dan açıklama geldi. Çift, Medyaradar'a yaptıkları açıklamada iddiayı yalanladı ve bir fotoğraf paylaştı.

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı, boşandıklarına dair iddiayı yalanladıhttps://t.co/PCPFQkDppx pic.twitter.com/w83XSZAbb1 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 3, 2021

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