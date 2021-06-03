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    İzmir'de hamamcılar peştamalla eylem yaptı

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Normalleşme kararlarında kapsam dışı bırakılan hamamcılar İzmir'de sokağa indi. Konak Meydanı'nda sabun ve peştamallarla eylem yapan hamamcılar, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'na tepki gösterdi.

    Türkiye Hamamlar ve SPA'lar Birliği üyeleri Türkiye’nin dört bir yanından gelerek İzmir’de toplandı.

    Konak Atatürk Meydanı Saat Kulesi önünde buluşan işletme sahipleri ve çalışanları peştamal ve sabunla eylem yaptı. Hamamcılar, “Hamamlar virüs yuvası değil”, “Aranan suçlu değiliz” sloganlarını attı.

    Türkiye Hamamlar ve SPA'lar Birliği Basın Sözcüsü Kemal Özcan, pandemi süreci boyunca yanıt alamadıkları bazı soruları Bilim Kurulu üyelerine sormak istediklerini söyledi. Özcan, kuaför, güzellik salonu gibi birebir hizmet veren ve yakın temas halinde hizmet veren işletmeler açıkken hamamların hangi sebeple kapalı olduğunu sordu.

    Özcan, “Virüsün nefes ve sıvı partiküller yoluyla bulaştığını söyleyen Bilim Kurulu; insanın kafasına uygulanan saç sakal kesimi boya makyaj gibi uygulamaları yapan işletmeleri açık tutup onlar kadar yakın mesafede hizmet vermeyen hamamları kapatmasının sebebi nedir?” diye konuştu.

    'Su ve sabuna ulaşılır işletmeleriz'

    Özcan, Bilim Kurulu’nun halı saha gibi terlemenin bol olduğu ve üstelik suyun sabunun her an erişilemediği işletmelerin tehlike arz etmediği yönündeki kararını da hatırlatarak, şunları söyledi:

    “İşletmelerimizde misafirler her an değil her saniye suya ve sabuna erişimi varken bu işletmeleri açıp hamamları kapalı tutması hangi mantığa uygundur? Bilardo ve oyun salonları gibi kapalı mekanlarda insanlarım en az 2 saat bir arada bulunduğu kapalı mekanların açık kalmasında bir sorun görmeyen Bilim Kurulu, 25- 30 dakika süren ve suyun sabunun içinde hizmet verilen kese köpük hizmeti sırasında hamamda virüs yayıldığını nasıl düşünebilmiştir.”

    'Turizmdeki spalar açık'

    Özcan, turizmde faaliyet gösteren otellerin hamam ve splarının açık olduğunu da belirterek, “Bu otellerin spalarında yayılmayan virüsün otelden bağımsız işletmelerde yayıldığını onlara düşündüren nedir, bu sonuca kendileri nasıl ulaşmıştır?” sorusunu sordu.

    AVM’lere günde binlerce kişinin girdiğini vurgulayan Özcan, “Aynı kıyafeti onlarca insanın denediği AVM'lerde bir risk ortamı görmeyen Bilim Kurulu nasıl oluyor da günde 25- 30 kişinin girdiği suyun sabunun eksik olmadığı hamamları riskli görmüştür?” dedi.

    'Vaka artışı hamamlardan değil'

    Özcan, vaka artışına işletmelerinin etki etmediğini dile getirerek, şunları söyledi:

    “Kaldı ki 1 senenin toplam 10 ayı kapalı olan işletmelerimizin vaka sayısında artışa sebep olduğunu söylemekte mantıksızdır. Pandemi sürecinde 80 gün dahi hizmet vermeyen bir sektör nasıl oluyorda kapalıyken vaka sayılarının artmasından sorumlu tutuluyor ve açılması her genelgeyle ileri bir tarihe atılıyor?

    Hamamların bu açılan sektörlerden daha fazla virüs yaydığını ispatlayabilecek ellerinde herhangi bir veri, istatistik ya da belge var mıdır?

    Varsa bunu bizlerle paylaşmakta mükelleftirler; çünkü artık aklımızın ve mantığımızın tüm çabalara rağmen anlam veremediği bir pozisyona soktular bizleri. Yüz binlerce insanın ekmek yediği bir sektör olarak akıl sağlığımız için kendilerinden mantıklı bir açıklama bekliyoruz.”

    Etiketler:
    Koronavirüs, Eylem, Normalleşme, Hamam
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