SOL Partili Çağdaş Oğul Arı, Soma protestolarına katıldığı gerekçesiyle tutuklandı

Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın protestolarına katıldığı için açılan dava sonucu, Mersin'de SOL Parti Yenişehir İlçe Örgütü yöneticisi Çağdaş Oğul Arı'nın tutuklandığı bildirildi.
T24'ün haberine göre, SOL Parti Mersin olayı sosyal medyada şöyle duyurdu:
"Yenişehir İlçe Örgütü Yöneticimiz Çağdaş Oğul Arı, Soma Katliamı protestolarına katıldığı için hakkında açılan dava sonucu tutuklanmıştır. 301 madencinin katilleri serbest iken, katliamı protesto edenlerin tutuklanması kabul edilemez. Bu düzen değişecek!"
Yenişehir İlçe Örgütü Yöneticimiz Çağdaş Oğul Arı, Soma Katliamı protestolarına katıldığı için hakkında açılan dava sonucu tutuklanmıştır. 301 madencinin katilleri serbest iken, katliamı protesto edenlerin tutuklanması kabul edilemez. Bu düzen değişecek! pic.twitter.com/TbIWsmnWXI— SOL Parti Mersin (@MersinSolParti) June 3, 2021
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