Futbolda şike kumpası davasında karar: Hidayet Karaca'nın cezası belli oldu

FETÖ'nün 'futbolda şike soruşturmasında' kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmaya, müdahil Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da katıldı.

Davada, eski Samanyolu Medya Grubu Başkanı Hidayet Karaca 'gizliliği ihlal', 'belgede sahtecilik' ve 'iftira' suçlarından 1406 yıl hapisle cezalandırıldı.

Soruşturma sürecini başlattığı iddiasıyla yargılanan eski polis memuru Lokman Yanık, 161 yıl 8 ay hapse mahkum edildi. Dönemin İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, 1972 yıl 10 ay hapisle cezalandırıldı.