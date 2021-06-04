FSM'de araç yangını: Trafik kilitlendi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üstü, Edirne istikametinde bir otomobilde yangın çıktı.
Alev alev yanan otomobile müdahale için itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir otomobilin yanması nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üstü, Edirne istikametinde bir otomobilde yangın çıktı.
Alev alev yanan otomobile müdahale için itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
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