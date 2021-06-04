Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde'yi açıkladı: Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük doğalgaz keşfedildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'deki gazın karaya çıkacağı nokta olan Filyos Limanı'nın açılışını yaptıktan sonra, Fatih Sondaj Gemisi'ne bağlanarak merakla beklenen açıklamasını yapacak.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

- Belediyedeki programımızın ardından kendi alanında Avrupa'nın en büyük entegre tesislerinden olan MFA Maske Fabrikası'nın heyecanını yaşadık. Türkiye'nin ilk biyomaskesiyle Türk polisinin kullanımına sunulan tam ve yarım gaz maskeleri de burada üretilecek. Şimdi de tarihi bir ana şahitlik etmek üzere Filyos'tayız, heyecanlıyım. Zira bu eser 10 yıllık değil, 20 yıllık değil, bu eserin mazisi 150 yıl. Buraya gelmeden önce limanı ve gaz işleme tesislerimizin inşa edileceği tesisleri gezdik, sunumları dinledik. Büyük tonajlı gemilerin yükleme ve boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret ve sanayi alanı kurma projesi olan Filyos Limanı nihayet hayata geçti. Burası aynı anda 13 gemiyi tanker hariç alabilecek durumda ve 13 gemi buraya yanaşabilecek durumda.

- Yıl sonunda 200 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmanın ışığını görmeye başladık.

- Fatih sondaj gemimiz Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi daha yaptı. Hayırlı olsun.

Ayrıntılar geliyor...

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşletme Tesisleri Temel Atma Töreninde konuşuyor https://t.co/ubo2cT2Zke — AA Canlı (@AACanli) June 4, 2021

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