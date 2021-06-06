Küçükçekmece açıklarından bir tekne henüz bilinmeyen bir sebeple alabora oldu. Teknede bulunan 4 kişi başka bir teknenin yardımıyla kurtarıldı.

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi açıklarında yaşandı. İçinde 4 kişi bulunan bir tekne henüz bilinmeyen bir sebeple batmaya başladı.

Olayı gören yakınlardaki bulunan başka bir tekne batan tekneye yanaştı. Büyük bölümü sular altında kalan teknede bulunan 4 kişi tek tek yüzerek kendilerine yardıma gelen tekneye çıkmayı başardı.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken tekneden kurtarılan 4 kişinin sağlık durumu olay yerine gelen ambulansta kontrol edildi.

Küçükçekmece açıklarında bir tekne alabora oldu: 4 kişi kurtarıldı https://t.co/yTXoTPd3RS pic.twitter.com/CfXpERNktT — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 5, 2021

Teknenin batma sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.