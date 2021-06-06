Dedektör köpek Volta 'emekliye' ayrıldı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 5 yıl boyunca yapılan operasyonlarda 1 tondan fazla uyuşturucu ve uyarıcı maddenin yakalanmasına katkı sağlayan narkotik dedektör köpeği Volta'nın 'emekliye ayrılması', 10 yıldır birlikte görev yaptığı eğitmeni başta olmak üzere jandarma personelini üzdü.

Henüz 9 aylık yavruyken Jandarma Genel Komutanlığı'nca uyuşturucu ve uyarıcı madde dedektör köpeği olarak eğitilmeye başlayan pointer cinsi 'Volta', yurt içinde ve yurt dışında çeşitli görevlere katıldı.

Bakıcısı Uzman Jandarma Şuayip Topuz ile 2016'da Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na gelen Volta, il genelindeki uyuşturucu operasyonlarının neredeyse tamamında yer aldı. "Volta", özel eğitimin yanı sıra keskin koku alma yeteneğiyle Manisa'da 5 yılda katıldığı operasyonlarda jandarma ekiplerine önemli destekte bulundu.

Bu yıl itibarıyla 12 yaşına basan Volta, yaşı ilerlediği için Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nca 'emekli' edilerek, yaşamının geri kalanını sürdürmesi için Akhisar'daki Zeytinliova Jandarma Karakoluna gönderildi. Buradaki askerler tarafından bakılacak 'Volta', bundan sonra görevlerde yer almayacak.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş İlker Kılıçkap, Volta'nın birçok operasyonda önemli katkılar sunduğunu belirterek, "2016'da Manisa'ya gelen Volta, gerek ülke içinde gerekse NATO görev gücü kapsamında icra ettiği görevlerde keskin koku alma yeteneği sayesinde yaptığı aramalarda 1 tonun üzerinde uyuşturucu ve uyarıcı maddenin ele geçirilmesine katkı sağladı" dedi.