Muharrem İnce’den otoyol ücreti tepkisi: Yakıt kadar geçiş ücreti olur mu?

Dün Yalova’dan İzmir’e otoyoldan gittim. Gidiş dönüş otoyol ücreti 620 TL, yakıt 670 TL. Yakıt ücreti kadar geçiş ücreti olur mu? Bu yollardan geçenden de, geçmeyenden de, hiç geçmeyecek olandan da Deli Dumrul vergisi almaya devam ediyorlar.