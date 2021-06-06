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    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye ve Fransa dost ve müttefik iki ülke ve böyle kalacaklar

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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Fransa'nın dost ve müttefik iki ülke olduğunu ve böyle kalacaklarını, samimiyetle bağlı oldukları bu dostluk ilişkisinin zedelenmemesi için yanlış anlaşılmalara mahal verilmemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca Çavuşoğlu, 'Rusya’dan alınan S-400 NATO için tehdit değil' açıklamasında da bulundu.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransız L'Opinion gazetesinde kaleme aldığı yazıda, Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin iki müttefik ülke için alışılmadık şekilde gerilimli süreçten geçtiğini aktardı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında mart ayında tesis edilen temasın, iki ülke arasındaki bağı güçlendirme fırsatı verdiğini ifade eden Çavuşoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'e gerçekleştirdiği ziyaretin bu iradeyi yansıttığını kaydetti.

    Çavuşoğlu, yakın zamanda birbirlerini karşı karşıya getiren bölgesel meselelere göz atıldığında, bugün birçok konuda giderek artan ortak görüşlerin ve çıkarların belirlendiğini ifade etti.

    Bakan Çavuşoğlu, iki ülkenin, Suriye'de insani yardımların ulaşması ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi süreçte ilerleme gerekliliği gibi çok sayıda önemli konularda aynı temel öncelikleri paylaştığını belirtti.

    Suriye konusunda yakın zamanda Fransa ile samimi ve faydalı görüşmelerin yapıldığını vurgulayan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

    "Müttefiklerimizin DEAŞ ile mücadelede YPG/PKK'lı teröristleriyle iş birliği yapmalarına ilişkin görüş ayrılıklarımıza gelince, bu, ancak bu iş birliği kesin olarak sona erdiğinde aşılabilir. YPG/PKK'nın asıl amacının, DEAŞ'a karşı mücadele değil, Suriye'yi bölmenin ve NATO ile Avrupa'nın sınırında teröristler tarafından kontrol edilen bölge oluşturmanın olduğunu kimse inkar edemez. Müttefiklerimiz bu terör örgütünün ulusal güvenliğimiz için tehdit olduğunu ve bunun inkar edilemeyeceğini anlamalı."

    Çavuşoğlu, "Türkiye ve Fransa dost ve müttefik iki ülke ve böyle kalacaklar. Samimiyetle bağlı olduğumuz bu dostluk ilişkisinin zedelenmemesi için yanlış anlaşılmalara mahal vermemeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

    'Rusya’dan alınan S-400 NATO için tehdit değil'

    Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sisteminin NATO’nun güvenliği için tehdit arz etmediğini belirtti.

    Çavuşoğlu, “S-400 füzeleri, NATO’nun güvenliği için hiçbir risk oluşturmuyor. Türkiye, S-400 konusunu gerçekçi bir temelde ve yapıcı bir diyalog içinde ele almaya kararlı” ifadesini kullandı.

    Etiketler:
    S-400, Müttefik, Türkiye, Fransa, Mevlüt Çavuşoğlu
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