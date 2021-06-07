Kayıt
20:44 07 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    önü 2007, arkası 2009, kaputu 2008 model çıkan aracın sahibi

    Satın aldıkları aracın önü 2007, arkası 2009, kaputu 2008 model çıktı

    © İHA / BATUHAN TOPRAK - VOLKAN KAYALAR
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 75
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/07/1044674395_0:0:2000:1126_1200x675_80_0_0_179a522958b345db6f2afa4a5a5bff57.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106071044674448-satin-aldigi-aracin-onu-2007-arkasi-2009-kaputu-2008-model-cikti/

    İstanbul Arnavutköy’de 30 yıllık birikimleri ile otomobil alan Sezgin ve Zemzem Özata çifti, kaza yapınca dolandırıldıklarını anladı. Satın aldıkları aracın önünün 2007, arkasının 2009, kaputunun ise 2008 model olduğunu öğrenen çift, ekspertiz firması ve aracı satan kişi hakkında şikayette bulundu.

    İstanbul Arnavutköy’de, 30 yıldır otomobil almak için para biriktiren Sezgin ve Zemzem Özata çifti, birkaç ay önce hayallerine kavuştu.

    Beğendikleri otomobili almak için ekspertize giden Özata çifti, aracın kusursuz olduğunu öğrenince bütün birikimlerini vererek otomobili satın aldı. Aracı aldıktan birkaç gün sonra kaza yapan aile, oto tamircisinin yönlendirmesiyle başka bir ekspertize gitti ve bütün birikimleriyle aldıkları aracın önün 2007 model, arkasının ise 2009 model, kaputunun ise 2008 model olduğunu öğrendi. Çift, aracı alırken gittikleri ekspertiz firması ve aracı satan kişi hakkında şikayette bulundu.

    "Ben her ay kenara para atarak araba almak istedim. Yaklaşık 3 ay öncede Esenyurt’ta oturan bir kişinin ilanını görüp aracı almak istedik" diyen Sezgin Özata, yaşadıklarını şöyle anlattı:

    • "İlanda hasar kayıtsız ve değişeni olmadığı yazıyordu daha sonra adamla görüşüp arabayı almaya karar verdik. Kaporasını verdik ve 1 ay sonra aracı satın aldık. Aracı alırken Arnavutköy’e geldiler bir ekspertize gittik incelemelerini yaptırdık ve bize ufak tefek şeyleri var alabilirsiniz dediler. Biz daha sonra araçla ufak bir kaza yaptık ve tamirciye götürdük. Götürdüğümüz usta otomobilde bir değişiklik olduğunu ve ekli olduğunu söyledi. Biz daha sonra tam emin olmak adına Kocaeli’nde araç konusunda meşhur olan bir ekspertiz firmasına gittik ve aracımızı detaylı şekilde incelediklerinde bir çok noktada kesikler ve kaynaklar olduğu ortaya çıktı.

    'Arabamız 3 modelden oluşuyor'

    • Arabanın arkası ve üstü 2009, önü 2007, kaputu ise 2008 model, arabamız 3 modelden oluşuyor. İlk öğrendiğimizde hayatımız gerçekten değişti ve bu benim ilk arabamdı farklı şeyler bekliyorduk gerçekten huzurumuz kaçtı ne yapacağımızı şaşırdık. Şu aşamada gereken bütün adli işlemleri başlattık. Gerek ilk götürdüğümüz ekspertiz firmasına, gerek aldığımız şahsa karşı ne yapabilirsek yapacağız artık. İlk ekspertize çocuğumu yolladım ufak tefek şeyler var dediler daha sonra araç Kocaeli’nden gelince ben direkt onun yanına gittim. Başta bana inanmadı daha sonra ise elini bağlayarak raporları izledi."

    'Ehliyet aldım araba sürmek için ancak şu anda arabadan nefret eder hale geldim'

    Yeni otomobil alma hevesi ile ehliyet alan ve daha sonra araçlardan soğuduğunu belirten Zemzem Özata ise "Bu bizim ilk aracımız canımız çok yandı kimsenin canı yansın istemiyorum asla. Bizim 30 yıllık birikimimiz adeta çöp oldu. Şu anda sadece 4 kapısına 70 bin TL verdik. Gözyaşlarına boğuldum öğrendikçe perişan oldum adeta. Ehliyet aldım araba sürmek için ancak şu anda arabadan nefret eder hale geldim. Bunu bize satan adamı Allah’a havale ediyorum. Arabayı satana kadar ’arabamın arkasındayım’ dedi, şimdi ’ben size nasıl sattıysam sizde başkasına satın’ diyor bize" şeklinde konuştu.

    Etiketler:
    Arnavutköy, İstanbul, Şikayet, ekspertiz, Otomobil, Araba
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Geldiklerinde sadece 9 adet olan ve 7’si halka kuyruklu, 2’si kırmızı yakalı lemurların sayısı son doğumlarla birlikte 30’a ulaştı.
    Bursa Hayvanat Bahçesi'nde lemur sayısı 30'a yükseldi
    Karikatür
    ABD Ulusal Güvenlik Ajansı, Danimarka'nın yardımıyla Merkel'i izlemiş
    İnfografik
    Rusya’nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet