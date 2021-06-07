Satın aldıkları aracın önü 2007, arkası 2009, kaputu 2008 model çıktı

İstanbul Arnavutköy’de 30 yıllık birikimleri ile otomobil alan Sezgin ve Zemzem Özata çifti, kaza yapınca dolandırıldıklarını anladı. Satın aldıkları aracın önünün 2007, arkasının 2009, kaputunun ise 2008 model olduğunu öğrenen çift, ekspertiz firması ve aracı satan kişi hakkında şikayette bulundu.

İstanbul Arnavutköy’de, 30 yıldır otomobil almak için para biriktiren Sezgin ve Zemzem Özata çifti, birkaç ay önce hayallerine kavuştu.

Beğendikleri otomobili almak için ekspertize giden Özata çifti, aracın kusursuz olduğunu öğrenince bütün birikimlerini vererek otomobili satın aldı. Aracı aldıktan birkaç gün sonra kaza yapan aile, oto tamircisinin yönlendirmesiyle başka bir ekspertize gitti ve bütün birikimleriyle aldıkları aracın önün 2007 model, arkasının ise 2009 model, kaputunun ise 2008 model olduğunu öğrendi. Çift, aracı alırken gittikleri ekspertiz firması ve aracı satan kişi hakkında şikayette bulundu.

"Ben her ay kenara para atarak araba almak istedim. Yaklaşık 3 ay öncede Esenyurt’ta oturan bir kişinin ilanını görüp aracı almak istedik" diyen Sezgin Özata, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"İlanda hasar kayıtsız ve değişeni olmadığı yazıyordu daha sonra adamla görüşüp arabayı almaya karar verdik. Kaporasını verdik ve 1 ay sonra aracı satın aldık. Aracı alırken Arnavutköy’e geldiler bir ekspertize gittik incelemelerini yaptırdık ve bize ufak tefek şeyleri var alabilirsiniz dediler. Biz daha sonra araçla ufak bir kaza yaptık ve tamirciye götürdük. Götürdüğümüz usta otomobilde bir değişiklik olduğunu ve ekli olduğunu söyledi. Biz daha sonra tam emin olmak adına Kocaeli’nde araç konusunda meşhur olan bir ekspertiz firmasına gittik ve aracımızı detaylı şekilde incelediklerinde bir çok noktada kesikler ve kaynaklar olduğu ortaya çıktı.

'Arabamız 3 modelden oluşuyor'

Arabanın arkası ve üstü 2009, önü 2007, kaputu ise 2008 model, arabamız 3 modelden oluşuyor. İlk öğrendiğimizde hayatımız gerçekten değişti ve bu benim ilk arabamdı farklı şeyler bekliyorduk gerçekten huzurumuz kaçtı ne yapacağımızı şaşırdık. Şu aşamada gereken bütün adli işlemleri başlattık. Gerek ilk götürdüğümüz ekspertiz firmasına, gerek aldığımız şahsa karşı ne yapabilirsek yapacağız artık. İlk ekspertize çocuğumu yolladım ufak tefek şeyler var dediler daha sonra araç Kocaeli’nden gelince ben direkt onun yanına gittim. Başta bana inanmadı daha sonra ise elini bağlayarak raporları izledi."

'Ehliyet aldım araba sürmek için ancak şu anda arabadan nefret eder hale geldim'

Yeni otomobil alma hevesi ile ehliyet alan ve daha sonra araçlardan soğuduğunu belirten Zemzem Özata ise "Bu bizim ilk aracımız canımız çok yandı kimsenin canı yansın istemiyorum asla. Bizim 30 yıllık birikimimiz adeta çöp oldu. Şu anda sadece 4 kapısına 70 bin TL verdik. Gözyaşlarına boğuldum öğrendikçe perişan oldum adeta. Ehliyet aldım araba sürmek için ancak şu anda arabadan nefret eder hale geldim. Bunu bize satan adamı Allah’a havale ediyorum. Arabayı satana kadar ’arabamın arkasındayım’ dedi, şimdi ’ben size nasıl sattıysam sizde başkasına satın’ diyor bize" şeklinde konuştu.