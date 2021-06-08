Başak Ermiş'in şikayeti üzerine gözaltına alınan oyuncu Can Topçu serbest bırakıldı

Sosyal medya fenomeni Başak Ermiş, bir süredir birlikte olduğu oyuncu Can Topçu tarafından dövüldü. Giydiği tayt yüzünden dayak yediğini ifade eden Başak Ermiş, eniştesini arayarak kurtulduğunu söyledi.

Ermiş, "Ölmek istemiyorum, kurtarın beni" diyerek eniştesinden yardım istedi ardından karakola gitti. Topçu ise yaptığı açıklamada, "Böyle olsun istemezdim" dedi.

Eniştesi tarafından evden alınan Başak Ermiş, annesinin evine götürüldü. Hastanede darp raporu alan Ermiş, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Haber Global'in aktardığına göre; Topçu, polis ekiplerince gözaltına alındı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Bürosu'nda ifade veren Topçu'nun, kendisine tokat attığı iddiasıyla Ermiş'ten şikayetçi olduğu belirtildi.

Topçu, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.