Sedat Peker'in avukatı: Pasaportlarımız iade edildi

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in altı avukatının pasaportunun iptal edildiği belirtilmişti. Bu avukatlar arasında yer alan Ersin Barkın, "Bir avukatın, salt bir kimsenin avukatı olduğu nedeniyle özgürlüklerine müdahale edecek biçimde idari yaptırımla karşı karşıya kalması, kabul edilebilir değildir" demişti.

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Barkın, konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada "Dün gece e-devlet sistemi üzerinden baktığımda pasaport bilgilerimin geri geldiğini gördüm. Böylece pasaportlarımızın iade edildiğini öğrenmiş olduk" ifadesini kullandı.

Avukat Ersan Barkın'ın da aralarında olduğu Sedat Peker'in altı avukatının, iptal edilen pasaportlarının iade edildiği öğrenildi.https://t.co/oD4Qz9XyOM — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) June 8, 2021

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