DHA: Can Dündar hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verildi

DHA'nın haberine göre gazeteci Can Dündar hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etmek" ve "Casusluk" suçlarından MİT TIR'ları davasından ayrılan dosyası kapsamında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verildi.