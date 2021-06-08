AK Partili Dağ, muhalefetin erken seçim çağrısını eleştirdi: Salgında siyasi fırsatçılık peşindeler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, muhalefet partileri tarafından dillendirilen 'erken seçim' çağrılarını değerlendirdi. Dağ, "Ülkenin, halkın böyle bir gündemi yok. Muhalefet burada salgında siyasi fırsatçılık peşinde" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, gündemde yer alan konulara ilişkin olarak NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Burada muhalefetin erken seçim çağrılarına değinen Dağ, "Muhalefet bir seçim kaybettikten sonra birkaç gün bekliyor, sonra da 'erken seçim' diye söylenmeye başlıyor" dedi.

Dağ, "Erken seçim söylerken kendi içlerinde seçime yönelik hazırlıkları var mı? Buna baktığınızda böyle bir durumun da olmadığını görüyoruz. Ülkenin, halkın da böyle bir gündemi yok. Muhalefet burada salgında siyasi fırsatçılık peşinde" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'ortak aday' açıklamasını da yorumlayan Dağ, "Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacak kadar cesur olduğunu düşünmüyorum" ifadesini kullandı.

Dağ, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davada, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) vereceği kararın takipçisi olacaklarını söyledi.

'Temmuz ayı ile birlikte hepimizi daha farklı bir süreç bekliyor'

Dağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerle ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. "Salgın önlemleri esnetilecek mi?" sorusuna Dağ'ın yanıtı, "Bu konu kabine toplantılarında etraflıca konuşuluyor. 1 Haziran'dan itibaren geniş kapsamlı bir açılma oldu. Açılma ile birlikte esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın memnun olduğunu gördüm. Aşılama hızlı bir şekilde devam ediyor. Temmuz ayı ile birlikte hepimizi daha farklı bir süreç bekliyor" oldu.