Sağlık Bakanı Koca: Öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversitelerin eylül ayında yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyeleri ve üniversite personellerinin aşılanmasına yarın başlanacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca öğretim üyelerinin ve üniversite personelinin Kovid-19 aşılarının yarından itibaren yapılacağını duyurdu. Bakan Koca Twitter'dan konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin Eylül'de yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin."

Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin Eylül'de yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 8, 2021

​Fahrettin Koca müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin de yarından itibaren aşı olmaya başlayabileceklerini açıklamıştı.