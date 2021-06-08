Sağlık Bakanı Koca: Öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz

Sağlık Bakanı Koca öğretim üyelerinin ve üniversite personelinin Kovid-19 aşılarının yarından itibaren yapılacağını duyurdu. Bakan Koca Twitter'dan konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin Eylül'de yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin."
Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin Eylül'de yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 8, 2021
Fahrettin Koca müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin de yarından itibaren aşı olmaya başlayabileceklerini açıklamıştı.
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