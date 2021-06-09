Bartın'ın Kozcağız Beldesi girişindeki akaryakıt istasyonuna gelen Muhammet Balcı'nın LPG dolumu yapıldıktan sonra çalıştırmak istediği otomobil aniden alev aldı.
Aracın içinde alevlerin arasında kalan sürücü kapıyı açarak son anda kendini dışarı attı. Akaryakıt istasyonundaki çalışanların hızlıca müdahale etmesiyle araçtaki yangın söndürüldü.
Aniden alev alan otomobilde bulunan sürücü, canını zor kurtardı https://t.co/gFeYDOXOQz pic.twitter.com/4nbizeXy0Q— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 9, 2021
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)