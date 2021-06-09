Prof. Dr. Ayaz: Müsilaj şeker bazlı bir sıvı, balıklara zehir etkisi olması mümkün değil

ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, müsilajın balıkları zehirlediği iddiasının doğru olmadığını belirterek, "Müsilajın şeker bazlı bir sıvı olduğunu söyleyebiliriz. Şekerin balıklara zehir etkisi olması mümkün değil” dedi.