Thodex vurgununda yeni gelişme: İcra talebi onaylandı, hacizler başlıyor

Thodex hakkındaki suç duyuruları ve icra talepleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ikamet ettiği tespit edilen eve haciz işlemi onaylandı.

Kurucusu Faruk Fatih Özer’in Arnavutluk'a kaçmasının ardından mahkemeye başvuran Thodex kullanıcıları için yeni bir gelişme yaşandı.

CNN Türk muhabiri Ceylan Sever'in haberine göre bir mağdur 628 bin 460 TL'lik alacağı için icra talebinde bulundu ve talep, İstanbul Anadolu 2. İcra Dairesi tarafından onaylandı.

Bu kapsamda Faruk Fatih Özer'in Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ikamet ettiği daireye haciz işlemi yapılacak. Önce dairede eşya tespiti yapılacak. Eşya tespitinin ardından karara göre, mağdurun avukatı buraya bir kamyon dayayabilecek ve içeride yer alan borcun karşılığı olan eşyaları alabilecek.

Polis ve çilingir eşliğinde içeri girilmesi bekleniyor.