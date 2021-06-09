Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin' ifadesine CHP'den yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gösterdiği tepkisinde "Aç olanları biz doyuracaksak sen bir zahmet çekil kenara, bak gör o zaman yoksullar işe, aşa nasıl kavuşuyor" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şimdi bakıyorsunuz, sözde siyasi parti genel başkanı olarak konuşanlara. Durmadan hep iftira. Neymiş millet açmış. Bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları, buyurun siz de doyuruverin. Biz ne gerekiyorsa bütün imkanlarımızı seferber ederek bunları yaptık. Yapmaya devam ediyoruz" şeklindeki ifadesine yanıt verdi.

Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Ağbaba, "Ey Erdoğan, aç olanları biz doyuracaksak sen bir zahmet çekil kenara, bak gör o zaman yoksullar işe, aşa nasıl kavuşuyor. Karnı aç olanlar doyar ama gözü aç mensuplarınız yüzünden memleket şu an bu halde. 2.8 milyon kişiyi 39 TL'ye mahkûm ettiniz. 20 milyon kişiyi sosyal yardıma muhtaç ettiniz. 10 milyona yakın insanı işsizliğe mahkum ettiniz. Esnafı, çiftçiyi perişan ettiniz" dedi. Ağbaba, şöyle devam etti:

"Halkımızı doyuracaktık, ona da engel oldunuz. Halkımıza ekmek verecektik, Halk Ekmek'e el koydunuz. Belediyelerimizin yardım hesaplarına el koydunuz. Vergileri Cengizgillere, devleti mafyaya teslim ettiniz İktidardan gittiğinizde, ülke kaynakları halk için kullanılacak."

Halkımızı doyuracaktık, ona da engel oldunuz.



• Halkımıza ekmek verecektik, Halk Ekmek'e el koydunuz

• Belediyelerimizin yardım hesaplarına el koydunuz

• Vergileri Cengizgillere, devleti mafyaya teslim ettiniz



İktidardan gittiğinizde, ülke kaynakları halk için kullanılacak. — Veli AĞBABA (@veliagbaba) June 9, 2021

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