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    Harun Sezer

    Gerekçeli karar açıklandı: Alperen'i babasına gitmek istediği için döverken öldürmüş

    © DHA
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106101044699151-gerekceli-karar-aciklandi-alpereni-babasina-gitmek-istedigi-icin-doverken-oldurmus/

    Kayseri'de birlikte yaşadığı Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlunu döverek öldürdüğü nedeniyle ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası alan Harun Sezer'e verilen cezanın gerekçesi açıklandı. Kararda, Harun Sezer, çocuğa olay günü babasına gitmek isteyip istemediğini sorduğu, gitmek istediğini söylemesi üzerine de darp etmeye başladığına yer verildi.

    Kayseri'de birlikte yaşadığı Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlu Alperen Ekinci'yi döverek öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan 38 yaşındaki Harun Sezer'in, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası aldığı, anne Emel Öner'in ise beraat edildiği davada, mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.

    Harun Sezer hakkındaki gerekçeli kararda, Harun Sezer, maktule olay günü televizyonda ne izlediğini ve babasına gitmek isteyip istemediğini sormak suretiyle sataştığı, babasına gitmek istediğini söylemesi üzerine sanığın daha da sinirlenerek maktulü darp etmeye başladığı, kendisine engel olmak isteyen Emeli darp etmeye başladığı, yine kızları olan E.E.yi darp ettiği otopsi raporundan da anlaşılacağı üzere maktulün vücudunda çok sayıda ekinoz ve kırığın saptandığı, boyna bası bulguları tespit edilen Alperenin künt beden travmasına bağlı kafatası kırığı ile birlikte beyin kanaması ve beyin dokusu harabiyeti sonucu öldüğü, beden bakımından kendisini savunmayacak durumda olan çocuğu kasten öldürme suçundan cezalandırılmasına karar verildiği ifadelerine yer verildi.

    Sanık annenin beyanlarına itibar edildi

    Beraat kararı verilen anne Emel Öner hakkındaki gerekçeli kararda ise, 4 gün sonra alınan darp raporunda Emel Öner'in üst dudağında sıyrıklar, gözünde ve yüzünün farklı bölgelerinde kırık ve morluklar olduğu, yine Harun Sezer'den olan 9 aylık kızları E.E.nin adli muayene raporunda, ense kısmında kızarıklar, sağ kaş üzerinde şişlik olduğu,

    Emel Öner'in savunmalarının adli muayene raporları ile doğrulandığı, Harun Sezerin Alpereni darp ettiği sırada anne Emel Öner'in, Harun'un eylemini kolaylaştırdığından bahsedilemeyeceği, anne Öner'in söz konusu fiili işlediğine ya da yardım ettiğine dair dosyada herhangi bire delile rastlanmadığı değerlendirmesi yapıldı.

    İhmal kapsamında değerlendirildi

    Emel Öner'in olayda ihmali olup olmadığının da tespit edilemediği belirtilen gerekçeli kararda, eylemin ihmal suretiyle öldürme suçu kapsamında da değerlendirilemeyeceği, otopsi raporunda ölüm saatinin kesin olarak belli olmadığı, Harun Sezer'in maktulü darp etmeye devam ettiği sırada da maktulün ölmüş olabileceği, darba maruz kaldığı sırada tehdit edilmesi ve cep telefonunun da Harun Sezer'de olması nedeniyle yardım isteyemediğini belirten savunması dışında dosyada başka delile rastlanmadığı kaydedildi.

    Ahlaken kınanabilir

    Anne Emel Öner'in olaydan 3 gün sonra Harun Sezer'in ailesine haber vermesini de ahlaken kınanabilir olarak değerlendiren mahkeme şu ifadelere yer verdi:

    Sanık Harun Sezer'in eşi Emelin Alperenin merdivenden düştüğü yönünde beyanda bulunduğunu belirtmiş ise de, mevcut otopsi raporu ve kendiliğinden ölen kişiye defin işlemi yapılması gerekirken, gizlice mezarlık içinde beton bir çukura gömülmesi nedeniyle bu savunmaya itibar edilmemiştir.

    Olayın ertesi gününden itibaren Emel Öner'in durumu kolluk kuvvetlerine bildirme imkanı varken bu yola başvurmamış, 3 gün beklemiş ise de, olay sırasında eşi tarafından darp edilmesi, olay ortaya çıkması halinde eski eşinin yakınları tarafından kendisinin de öldürüleceği korkusuyla hareket eden Emel Öner'in, olayı 3 gün boyunca kimseye bildirmemesi ahlaken kınanabilir bir davranış ise de, suça iştirak ettiği anlamına gelmeyeceği kanaatine varılmıştır.

    Ne olmuştu?

    Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 28 Mayısta görülen davanın 4. duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Harun Sezer’i, ‘çocuğu ya da beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştı. Sanık hakkında hiçbir indirim maddesi uygulamamıştı. Heyet, Emel Öner’in ise beraatine ve tahliyesine hükmetmişti.

    Etiketler:
    Harun Sezer, Emel Öner, Kayseri
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