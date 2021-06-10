Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: HDP iddianamesinde 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Antalya'da düzenlenen 'Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele' konulu konferansa katıldı.

Konferans sonunda açıklamalarda bulunan Şahin, HDP'ye yönelik yeniden açılan kapatma davasıyla ilgili konuştu. İddianamenin hazırlandığını ve Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) sunulduğunu belirten Şahin, bundan sonraki sürecin AYM'nin yetkisinde olduğunu söyledi. Şahin, şöyle konuştu:

'İddianame 843 sayfa'

"Biz elimizden geleni yaptık. Tüm delilleri, kararları, dosyaları, CD'leri, HDP yetkililerinin konuşmalarını hepsini dosyada delil olarak sunduk. 843 sayfa iddianame, 451 kişi hakkında yasak isteniyor, 69 kişi de odak olduğu için iddianamede yer alıyor. Yaklaşık 500 kişi değil, 451 kişi hakkında yasak istiyoruz, artı 69 kişi de terör örgütü lehine konuşmaları, parti kurulmadan ya da kurulduktan sonra parti üyesi olarak terör örgütü lehine konuşmaları var, ona ilişkin beyanları var, onlar da 69 kişi. 451 kişi hakkında siyasi yasak istiyoruz."

Şahin, iddianamede partinin banka hesabına tedbir konulmasının istendiğini de söyledi.