'Andımız' kararının gerekçesi açıklandı: 'Bakanlığın takdir hakkı var'

Danıştay, 'Andımız' kararının iptali ile ilgili karar gerekçesinde, "Yasa Milli Eğitim Bakanlığı'na takdir hakkı tanıyor" ifadelerini kullandı.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 8. Dairesi’nin 'Öğrenci Andı'nı kaldıran Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğini iptal etmişti.

Danıştay, aldığı kararın gerekçesini bugün açıkladı. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre gerekçede "Dava sadece andın okutulup okutulmamasına dairdi. Dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmuyor. Andın içeriği Anayasa ve yasalar aykırı değil. Öğrenci Andı halen eğitim materyali olarak kullanılıyor. Yasa Milli Eğitim Bakanlığı'na takdir hakkı tanıyor" ifadelerini kullandı.

Bahçeli tepki göstermişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli andın okutulmaması kararı için, "Öğrenci Andı kararı pimi çekilmiş bir bombadır. Danıştay bu yanlıştan dönmeli, Türk milletinin tarihi hasletleriyle, çiğnetilmeyecek emanetleriyle oynamaya teşebbüsten vazgeçmelidir" demişti.