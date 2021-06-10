Ankara Büyükşehir Belediyesi 'suya yüzde 80 zam yapılacak' iddialarını yalanladı

1- Çamur siyasetini meslek belleyen çevreler, belirli aralıklarla ABB'nin suya zam yapmak istediği haberlerini yaymaktadır.



Halbuki biz bunun YALAN olduğunu onların bile anlayacağı şekilde anlatmıştık.



Nedir bu suya %80 zam SAFSATASI? O cipler, dinozor heykelleri nasıl alındı? pic.twitter.com/h3i2rTHTa8