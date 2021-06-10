Mansur Yavaş'tan esnafa destek: Yüzde 0 komisyonla 'Lezzet Ankara' uygulaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi, işletme sahiplerine katkı amacıyla 'Lezzet Ankara' adında yemek sipariş uygulaması başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş restoranların uygulamaya ücretsiz olarak kayıt olabileceğini ve komisyon alınmayacağı açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, esnaflara destek olmak için Lezzet Ankara adında yeni bir uygulama başlattı.

Yemek sipariş platformu olan uygulamada işletmelerden komisyon alınmayacak ve ücretsiz kayıt olunabilecek.

Uygulamayı Twitter üzerinden duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı:

"Esnafımızın alın terini korumak adına %0 komisyonla ‘Lezzet Ankara’ var. İşletmelerimizin menülerini sisteme girmesinin ardından portalımızı sizlerle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz.”

Esnafımızın alın terini korumak adına %0 komisyonla "Lezzet Ankara" var.



İşletmelerimizin menülerini sisteme girmesinin ardından portalımızı sizlerle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz.



İş Yeri Kaydı: https://t.co/QdNerJ5Rzs



Kayıt Kılavuzu: https://t.co/ayYR3h0C4z pic.twitter.com/bhnXgYnwFT — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 10, 2021

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