3 kardeş, bekçilere silahla saldırdı

İHA'nın aktardığına göre Adana'nın Seyhan ilçesinde, görev yapan bekçiler, devriye gezdikleri sırada motosiklet üzerinde bulunan İbrahim K., Şahin K. ve Nusret K. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Kardeş olan üç kişi bekçilere doğru tabanca ile defalarca ateş açıp olay yerinden kaçtı. Telsizden saldırıya uğradıklarını belirten bekçiler takviye kuvvet istedi. Bölgeye asayiş, terör, araştırma ve özel harekat polisleri sevk edildi.

Olayın gerçekleştiği bölgeyi polisler abluka altına alarak şüphelileri arama çalışmalarına başladı. Bölgede yapılan çalışmalar sırasında polis ekipleri, söz konusu şüpheli motosikleti seyir halindeyken fark etti. Bunun üzerine polis ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak motosikletli şüpheliler ihtara uymayıp kaçmak isterken 500 metre sonra yakalandı.

Motosikletin üzerinde bulunan İbrahim K. ve Nusret K. gözaltına alındı. Diğer üçüncü kişi olan Şahin K.’yı ise indirdiklerini yönünde ifade verdiler. Polisin saldırı olaya karışan Şahin K.’yı arama çalışmalarına devam ettiği belirtildi.