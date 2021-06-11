Cemil Çiçek: Siyasetçilerin araçlarına çantalar dolusu para konulduğu iddiaları var, bunu görmezden gelebilir misiniz?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Cemil Çiçek, adını anmadan Sedat Peker'in iddialarını değerlendirdi. Çiçek, "Ortalıkta siyasetçilerin araçlarına çantalar dolusu para konulduğu iddiaları var. Bu iddia suç örgütü lideri olarak tanıtılan birisine ait. Bunu görmezden gelebilir misiniz?" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, gündemde yer alan konulara ilişkin olarak Karar gazetesinden Ahmet Taşgetiren'e açıklamalarda bulundu.

"Siyasetin finansmanı, partilerin finansmanı, adayların finansmanı. Bu üç konuda şeffaflık önemli" diyen Çiçek, "ABD gibi bazı ülkelerde bu konu yasalarla düzenlenmiş. Belli ölçüde şeffaflık sağlanmış" ifadelerini kullandı. Çiçek, şunları söyledi:

"Biz geçmişte, Yeni Anayasa için dört parti arasında -AK Parti, CHP, MHP, HDP- uzlaşma komisyonu kurulduğunda üç konu üzerinde çalıştık. Yeni anayasa, -59 madde için uzlaşma sağlanmıştı- İç Tüzük ve Siyasi Etik yasası. Siyasi Etik Yasası komisyonuna AK Parti’den Köksal Toptan, CHP’den Oktay Ekşi, MHP’den Sümer Oral ve HDP’den Adil Zozani seçilmişti. 3-4 maddelik bir yasa öngörülüyordu. 'Bu ölçüler gelirse siyasette adam kalmaz' denilerek reddedildi."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu haftaki grup toplantısında kullandığı "Bir çevre felaketiyle karşı karşıya olduğumuz açıktır. Çevre etiği ne kadar önemliyse, siyasi etik kuralları da bir o kadar önemlidir. İhlali düşünülemeyecektir. Dilek ve ümidimiz siyasi etik yasasının daha fazla gecikmeden, süratle çıkarılmasıdır" ifadesini değerlendiren Çiçek, şöyle konuştu: