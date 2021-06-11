İçişleri Bakanı Soylu: Uyuşturucuyla mücadelemiz ve yakalamalar olmasa, Avrupa tamamen uyuşturucuya teslim olurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa 'MAL' bulmakta zorlanıyor. Uyuşturucuyla mücadelemiz ve yakalamalar olmasa, Avrupa tamamen uyuşturucuya teslim olurdu" ifadelerini kullandı.
Avrupa “MAL”💉 bulmakta zorlanıyor❗— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 11, 2021
Uyuşturucuyla mücadelemiz ve yakalamalar olmasa;
Avrupa, tamamen uyuşturucuya teslim olurdu.#BağımsızOl
📌 Avrupa Uyuşturucu Raporu 2021
📈Türkiye - Avrupa İstatistikleri ⬇️ pic.twitter.com/nDOHdwnIQY
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