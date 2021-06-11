Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden Veyis Ateş kararı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne (TGC) TGC Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'ne aykırı davrandığı gerekçesiyle Veyis Ateş hakkında TGC'ye çok sayıda şikâyet başvurusunun yapıldığı ifade edildi.

Disiplin soruşturması

Cumhuriyet'in haberine göre bu başvurular üzerine toplanan TGC Yönetim Kurulu, Veyis Ateş hakkında disiplin soruşturması açılmasına ve bu nedenle savunmasının istenmesine karar verdi.

Peker ne demişti?

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan Sedat Peker, 6 Haziran Pazar günü yayınladığı 9. videoda, Veyis Ateş hakkında, "Bodrum’da Paramount Otel var. Sahibi Sezgin Baran Korkmaz. Bu arkadaş Türkiye’de de aranıyor ABD’de de aranıyor. Otelinde kimler var? Veyis Ateş. Sizin aranan adamın otelinde ne işiniz var? Sizin maaşınız kaç para? Hani fatura? Bu bile suç. Daha da çıkacak. Veysi. Senin kayıtlar da çıkacak.

28 Aralık’ta operasyon yapılıyor. 29 Aralık 45 milyon doların ödenmesi gereken tarih. Sezgin Baran’ın karısını gözaltına alıyorlar. Bu Veysi. Ben olayı toparlayayım diye arayan bu Veyis. Aranan adamın oteline gidiyorsun, kalıyorsun, on binlerce yüz binlerce avro hesap ödemiyorsunuz. Sonra da adamı gasp ediyorsunuz. Kayıtlar var" ifadelerini kullanmıştı.