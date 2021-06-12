Kayıt
11:51 12 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Çamlıca Kulesi

    Çamlıca Kulesi’nin günde 6 saat çalışan ‘örümcek adamları': Ziyaretçiler fotoğraf çektirmek için yarışıyor

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 26
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/01/1044632809_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_56e46299772daae76dd9ff6ae37bfaaf.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106121044715472-camlica-kulesinin-gunde-6-saat-calisan-orumcek-adamlari-ziyaretciler-fotograf-cektirmek-icin/

    369 metrelik boyuyla Avrupa’nın en yüksek kulesi olan Çamlıca’nın dış temizliğinden 10 profesyonel dağcı sorumlu. Sadece bir ipe tutunarak havada kulenin kaynak, zımpara, boya, cila, temizlik gibi işlerini yapıyorlar. Kuleyi ziyarete gelenler bir anda karşılarında gördükleri ekiple selfie çektirmek için yarışıyor.

    Çamlıca kulesinin seyir terasından İstanbul’un eşsiz manzarasını izleyebilmek, biraz da onlar sayesinde mümkün oldu. Hürriyet'ten Özgür Altuncu'nun haberine göre, nisan başından beri 10 kişiden oluşan ekip Çamlıca Kulesi’nin dış yüzeyinde korkusuzca çalışıyor. Kaba inşaatın ardından önce dış kaplamada kaynak gereken yerlere müdahale ettiler. Ardından gerekli bölümlere zımpara ve boya yaptılar. Kule ziyarete açıldıktan sonra seyir terasının devasa camlarının inşaat kalıntılarını temizlemek, görüntü kalitesini arttırmak da onlara düştü.

    Türkiye’de çok az endüstriyel dağcının sahip olduğu uluslararası iple erişim birliği (IRATA) sertifikasının 3. seviyesi unvanını taşıyan Adem Çiftçi ve Ömer Tüccar ekibin başında bulunuyor. Çalışmalarının Türkiye’de ilk olduğunu söyleyen Çiftçi ve Tüccar, yaptıkları bu çok özel işi ilk kez Hürriyet’e anlattı ve nefes kesen anların fotoğraflarını paylaştı.

    Ekip liderlerinden Adem Çiftçi şunları anlattı:

    “Bu bildiğimiz bir cam temizleme işi değil. Su kaydırma ve camı dayanıklı kılma özelliğine sahip, otomobillerde kullanılan seramik benzeri bir katmanı seyir camlarına uyguluyoruz. Camlara polarize özelliği kazandırıyoruz. Yani bir nevi havada pasta cila yapıyoruz. Polisaj makinalarını pilli aldık. Dışarıda ancak öyle kullanabiliyor. Binanın cephesinde gördüğümüz sorunları çözüyoruz. Yalıtım problemlerine müdahale ediyoruz. Camları güçlendiriyoruz. Camın üzerini koruyucu katmanla örtüyoruz. Bir nevi telefon koruyucusu gibi. Bu çalışma Türkiye’de ilk kez yapılıyor. Bildiğiniz ağır işçilik yapıyoruz. Bu işi ipte yapan ilk insanlarız.”

    'Uçak camları gibi'

    Ekibin yaptığı bu cesaret isteyen işte bir de ortakları var. O isim, ekipte dağcı olmayan tek kişi olan Mahmut Çaygöz. Aynı zamanda camlara uygulanan nano teknoloji ürününü Türkiye’ye getiren Cross Endüstriyel Dağcılık firmasının temsilcisi. O kulenin içinden çalışmaları yönlendiriyor. Camın ömrünü uzatmak için uçak camlarına da uygulanan bu yöntemin uzmanı olarak ekibe yardımcı oluyor. Kuleyi ziyaret edenlerin dışarıdan sarkarak çalışan ekiple ilgili şaşkınlıklarına, sözlerine ilk o şahit oluyor.

    Ziyaretçilerin dışarıda iple sarkan birilerini gördüğündeki tepkilerini sorduğumuzda “Aşırı mutlu oluyorlar. Aşırı tepki veriyorlar. Manzarayı bırakıp ekibi izliyorlar. ‘Böyle makinalara ne gerek var. Bir çek pas yapın olsun bitsin’ diyenleri duyuyoruz. Onları yabancı zannediyorlar. Türk olduklarını öğrenince gururla karışık ayrı bir şaşkınlığa yol açıyor” diyorlar.  

    Hip hop müzik eşliğinde

    Kendilerine ‘İple erişim’ adını veren ekip tek vardiya çalışıyor. Günlük mesaileri 6 saatle sınırlı ve 3 saatin ardından mola vermek zorundalar. Bunun sebebi de ip üzerinde 3 saati aşan çalışmalarda kan dolaşımının olumsuz etkilenmesi. Yağışlı ve kötü havalarda çalışmıyorlar. Çalışırken hip hop müzik dinlemek en büyük zevkleri. Bu müziğin hem motive edici olduğuna, hem de işi hızlandırdığına inanıyorlar. 

    Tamamen kas gücünü kullanıyorlar

    Yönetici pozisyonundaki Adem Çiftçi ve Ömer Tüccar ekibin en deneyimlileri. İkisinin de ip üzerinde 1000 saati aşkın çalışma süresi var. Çamlıca Kulesi’nde bir yandan acil kurtarma ekibi olarak hazır beklerken, bir yandan da ipte çalışan arkadaşlarını telsizlerle yönlendiriyorlar. 44’üncü kattan antene çıkan kapıyı kullanarak dış cepheye iple sarkan Uğur Şensoy, Hakan Oran, Bekir Şafak, Caner Yüksel, Mehmet Emin Alperen, Aydın Polat, Onur Günçiceği ve Özcan Oral Çamlıca Kulesi’nin kartalları olarak çalışıyorlar. Kulenin dış yüzeyinde ulaşamadıkları bir yer yok. Çift ip kullanıyorlar. Biri emniyet, diğeri de hareket için. Aşağıya sarktıkları ipten geri çıkarken de tamamen kas gücünü kullanıyorlar.

    'Düz bina gibi değil'

    Ekipten Adem Çiftçi Çamlıca Kulesi’nde çalışmanın çok farklı olduğunu söylüyor: “Burası en yüksek çalıştığımız yer. Çok profesyonellik gerektiriyor. Düz binalarda çalışmaktan çok çok farklı burası. Yapısal girdisi, çıktısı çok. Her gün sabah toplantısı yapıyoruz. Planlama yapıp ona göre işe başlıyoruz. Şu anda cam temizliği yapıyoruz. Günde 5 cam yapıyoruz. 320’ye yakın cam var.” 

    “Ekstrem spor altyapısıyla bu işe bulaşmış insanlarız. Aramızda öğretmen var, gazeteci var, profesyonel işlerinden sıkılıp bize katılan insanlar var” diyen Ömer Tüccar, “İşimiz bazı dönemler daha iyi kazandırıyor ama daha çok tutkusu var bu işin. Adrenalin bağımlılığımız var” diyerek asıl motivasyonlarını açıkladı. Yaptıkları iş konusunda en çok endişe duyanlarsa anneleri.

    Ekip yüksekte çalışma konusunda eğitim de veriyor. Çalışmak isteyenler ip üzerinde bir sınava tabi tutuluyor. Uluslararası bu sınavı geçenler global sertifika sahibi oluyor. Türkiye’de endüstriyel dağcılık sertifikasına sahip yaklaşık 800 kişi var. Sertifikaların 3 yılda bir yenilenmesi gerekiyor. Bütün sertifika sahipleri dünya iple erişim birliği tarafından (IRATA) takip ediliyor. Pilotların uçuş saati gibi onların da ipte çalışma saatleri kişisel kayıtlarına geçiyor. Bin saatlik iple çalışma seviyesine erişenler eğitmen de olabiliyor. Hem Adem Çiftçi hem de Ömer Tüccar eğitmenlik yapıyor. İki isim, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi yüksek projelerde çalışan işçilere de eğitim veriyor. 

     

     

     

     

    Etiketler:
    Dağcı, Temizlik, Çamlıca Kulesi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Baltimore / ABD
    'Ateş Çemberi' olarak adlandırılan Güneş tutulması gerçekleşti
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Rusya’nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet