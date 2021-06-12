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    'Sahibinden satılık özel okul' sayısı arttı; nedenini öğretmen anlattı

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    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, geçtiğimiz günlerde açıkladığı verilere göre Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2020 ve 2021’de 938 özel okul kapandı. 2 okulunu devretmeye hazırlanan özel okul sahibi Tuna Ölmezol, 16 yılda 5’e çıkardığı okul sayısını pandemi nedeniyle küçültme kararı aldığını söyledi.

    Koronavirüsün en çok etkilediği alanlardan biri özel okullar oldu. Yüz yüze eğitime tekrardan geçilmiş olmasına rağmen son bir yılda çok sayıda özel okul kapandı. Kapanan okulların bazısı öğrencileriyle birlikte devredilmek istenirken bazılarının binaları ise başta sağlık ve turizm olmak üzere farklı sektörlere satılıyor. İlk çocuğuna hamile kaldığında, onu nasıl daha iyi yetiştiririm düşüncesinden yola çıkarak 2004 yılında okul açmaya karar verdiğini söyleyen özel okul sahibi Tuna Ölmezol da 16 yılda 5’e çıkardığı okul sayısını pandemi nedeniyle küçültme kararı aldığını dile getirdi.

    '400 olan öğrenci sayımız 40'a düştü'

    Pandemi nedeniyle zorlandığını aktaran Ölmezol, "Koronavirüs herkes kadar bizi de etkiledi. 400 öğrencimiz vardı, şimdi 35-40 arasında değişiyor. Bu durum bizi çok zorladı ve küçülme kararı aldık. Görüşmeler devam ediyor, çocuklar benim evladım. Sistemin yürümesi için doğru kişiye vermem gerektiğini düşünüyorum. Zor bir süreçten geçiyorum, inşallah sağlıklı yürütürüz. Kovid-19 döneminde sıkı tedbirler aldık ve şimdiye kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Ayakta kalmaya çalıştım ama süreç beni yordu. Çalışma arkadaşlarım mükemmel insanlar, 16 yıldır birlikte çalıştığımız personelim var. Onları bırakmak istemiyorum ama zor bir süreç geçiriyoruz. Birçok sıkıntıyı kenara koyduğum parayla hallettim ama son dönemeçteyim" diye konuştu.

    '5 okuldan 2’sini devretmeyi düşünüyorum'

    Kişilerin tecrübeli ve eğitmen olmasına dikkat ettiğini söyleyen Ölmezol, "5 okuldan 2’sini devretmeyi düşünüyorum.  Sonra üçüncü okulu da elden çıkaracağım gibi duruyor. Çocukları sevmesi lazım. Erken saatte açıp, geç saatte kapatıyoruz, sabit bir saatimiz yok. Okulları öğrencileriyle devredeceğim. Yine çocuklarla ilgili başka bir alanda çalışmayı düşünüyorum. Ne yapacağım henüz netleşmedi. Düğününe gittiğim öğrencim var, tabi 16 yılda çok mezun verdik. Tesadüfen sokakta, markette, herhangi bir yerde karşılaşsam ismen hatırlarım. Unutulmamak, güzel hatırlanmak benim için önemli” ifadelerini kullandı.

    'Aileler evden çalışacaklarını söyleyip çocuklarını aldı'

    Devretmeye karar vermenin zor olduğunu söyleyen Ölmezol, "Görüşmelerde hissettiklerimi anlatamam. Ama artık yorulduğumu hissettim. Aileler, çocuklarının kaydını sildirirken iş hayatına evden devam edeceklerini, bize güvendiklerini ama kaygılarının yüksek olduğunu dile getirip, benden anlayış istedi. Biz uzaktan eğitim vermedik. Ben telefon, tablet ve televizyonu çocuklara yasaklamışımdır. Bu kadar katıyken tablet veya telefon üzerinden eğitim veremezdim. Velilerden ücret almadık, kurumları tamamen kapattık, ayakta kalmaya çalıştık” diye konuştu.

    'Personel maaşı ödemek için evimi sattım'

    47 personeli olduğunu ve maaşlarını ödemek için evlerimi sattığını aktaran Tuna Ölmezol, "Kenarda duran parayı kullandım. 5 binanın toplam kira gideri 60 binin üstünde. 4 yıl geriye gittim ama toparlanacağıma inanıyorum. Elektrik, su, internet faturalarını ödemeyeceğim diye korkuyorum. En büyük giderlerden biri de mutfak. Pandemide buraya kadar geldik ama ruhen de yorulduk” ifadelerini kullandı.

    '938 okul kapandı'

    Kapanan özel okullar hakkında bilgi veren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan ise "Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, geçtiğimiz günlerde açıkladığı verilere göre, Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2020 ve 2021’de 938 özel okul kapandı. 882 özel okul ise devredildi. Kapanan özel okullardan 14 bin 652 öğrenci, devredilen özel okullardan ise 35 bin 302 öğrenci devlet okullarına geçti" dedi.

    'Öğrencileriyle devrediliyor'

    Pandemi nedeniyle özel okul taleplerinin azalmasının sektörü olumsuz yönde etkilediğini aktaran Akdoğan "Özel okul binalarının gerek satılık gerekse de kiralık arzlarında büyük artışlar yaşanıyor. Bazısı sadece binayı satmayı isterken bazısı ise öğrencileriyle birlikte devretmek istiyor. Bunlar arasında zamanında çok yüksek maliyetlere yapılan, milyonlarca lira harcanan okullar da yer alıyor. Satılan okullar arasında 100 milyon liralık, büyük kampüslü eğitim kurumları da var, 500 bin liralık küçük anaokulları da" diye konuştu.

    Okul binalarının farklı amaçlarla kullanılmak istendiğini dile getiren Akdoğan, en büyük ilginin ise sağlık sektöründen olduğunu söyledi. Akdoğan, "Bu binalar için sağlık sektörünün öncelikli talebi söz konusu. Pandemi döneminde sağlık sektörü daha da büyümeye başladığı için yeni hastaneler açmak isteyen büyük markalar almak isteyebiliyor. Ancak her sektörün kendi içindeki mevzuatlarında özel hususlar yer alıyor. Tavan yüksekliğinden, kapı genişliğine, asansör özelliklerinden, yangın sistemlerine kadar her bina her işe uygun olarak da dönüştürülemiyor. 2 yıl önceye kadar özel okula kayıt yaptıran ailelere ekonomik durumlarına göre devlet teşvik veriyordu. Böyle bir teşvikle özel okul sahipleri de rahatlamış olur diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Öğrenci, Koronavirüs, özel okullar, Özel okul
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