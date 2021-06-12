Profesörden 'ölüm meleği' mantarı uyarısı: Vakalarda artış başladı, zehirli olmayanla karıştırılıyor

Karadeniz Bölgesi'nde mantar mevsimiyle birlikte zehirlenme vakalarında artış yaşanmaya başlandı. Vakaların genellikle zehirli olduğu bilinmeden tüketilen mantar türleri kaynaklı oluşu dikkat çekerken, uzmanlar da bu konuda uyarı yaptı.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Türkekul, doğada yetişen en zehirli türlerden 'amanita phalloides' (ölüm meleği) ile çok benzeyen 'amanita vaginat' (yer yaran) mantarının sıklıkla karıştırıldığını kaydetti. Prof. Dr. Türkekul, şunları söyledi:

"Son zamanlarda ciddi anlamda mantar zehirlenmeleri ile karşılaşıyoruz. Toplumda daha önceleri aile büyükleri ile araziye çıkmış olanlar şimdilerde buldukları mantarları geçmişte yedikleri ile benzediğini düşünerek topluyor ama bu ciddi anlamda yanlış bir durum. Birbirine çok sayıda benzeyen mantar var. Dünyanın en zehirli mantarıyla yenebilen mantar birbirinin ikizidir. Tek yumurta ikizi gibi düşünün. Tek yumurta ikizini nasıl ayırt edemiyorsanız bu mantarlar da öyledir. Özellikle bizim bölgemizde bu mantarlardan ciddi anlamda çok fazla var. Ölümlere neden olan mantarlardan biri de bu mantar."

Zehirli ve normal mantarları ayırt etmenin zor olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Türkekul, şöyle konuştu: