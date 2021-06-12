Eski Bakan Veysel Eroğlu'ndan 'müsilaj' açıklaması: Bir tek ileri biyolojik arıtma tesisi yoktu, bunları biz inşa ettik

Orman ve Su İşleri Eski Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, müsilaja dikkat çekerek, "22 maddelik bir çalışma ile Marmara Denizi'ne artık hükümetimiz el atıyor. Bunu da kurtaracağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde basın toplantısı düzenledi. Veysel Eroğlu'na AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da eşlik etti

'En ileri arıtma tesisini biz kurduk'

Döneminde yaptıkları çalışmalardan da bahseden Eroğlu, su borularıyla ilgili olarak "Dünyada bir yılda en fazla boruyu yenileyen bir kurum olarak tarihe geçtik. Bin 100 kilometre boruyla kayıpları azalttık, bağlantıları yaptık, sistemi bilgi işlem merkezini yeniledik. Öyle bir sistem yaptım ki bütün veznelerdeki ne kadar para yattı anında bütün kurumlarda gözüküyordu" dedi.

Veysel Eroğlu, "Bir tek ileri biyolojik arıtma tesisi yoktu. Bunları biz inşa ettik. Burada da prensip şu. İçme suyu havzalarına arıtacağımız suları çok ileri, en ileri biyolojik atık ve fosfor giderme tesisleri diye bir arıtma tesisi kurduk. Buna örnek olarak Paşaköy'de çok muhteşem, dünyanın en ileri arıtma tesisini biz kurduk" diye konuştu.