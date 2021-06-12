Çarpan otomobil nedeniyle engelli kalan kızının davası 20 yıl sonra sonuçlandı: 210 lira maddi, bin lira manevi tazminat

Aydın Buharkent’te, 5 yaşındayken otomobil çarpması sonucu yüzde 97 engelli kalan ve mahkeme sürerken 6 yıl önce yaşamını yitiren Hediye Demirpolat’ın davası 20 yıl sonra sonuçlandı. Mahkeme Demirpolat ailesine 210 TL maddi, 1000 TL ise manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Aydın Buharkent’te, 5 yaşındayken otomobil çarpması sonucu yüzde 97 engelli kalan ve mahkeme sürerken 6 yıl önce yaşamını yitiren Hediye Demirpolat’ın davası 20 yıl sonra sonuçlandı.

Hediye Demirpolat’ın babası Alican Demirpolat'ın hakime hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandığı, 25 hakimin değiştiği ve röntgen sonucunun kaybolduğu dava sonucunda mahkeme, aileye 210 TL maddi, 1000 TL ise manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Mahkeme 210 TL’yi kaza tarihinde ailenin yaptığı masrafların karşılığı olarak açıkladı.

Cumhuriyet’ten Mehmet İnmez’in haberine göre, mahkeme heyeti, kazanın meydana geldiği tarihte yaralanmadan kaynaklı ailenin 210 TL maddi kaybı olduğunu bilirkişi raporuna göre belirledi ve aile 210 TL tazminat ödenmesine karar verdi.

Kaza sonrası ailenin yaşadığı üzüntüden dolayı ise 1000 TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Yıllarca süren davanın avukat masraflarının ise Demirpolat ailesinin ödeyip ödemeyeceği ise gerekçeli kararda belli olacak.

'Yıllarca sırtımda engelli kızımı taşıyarak adalet aradım'

Mahkemenin verdiği kararı yorumlayan baba Alican Demirpolat, “Yıllarca sırtımda engelli kızımı taşıyarak adalet aradım. Geldiğimiz sonuç 210 TL’lik değer. Yargı reformundan bahsedenler, ‘Türkiye’de adalet var’ diyenlere bu kararı göndereyim. Karar vericilere ‘Adaletin bu mu mahkeme’ diyorum. Ben şimdi kızımın mezarına giderek 'senin yaşam değerin 210 TL kızım’ nasıl derim" dedi.

'200 bin TL’ye yakın hastane ve avukat masrafları yaptım'

Dava için ekonomik olarak çöküntü yaşadığını ifade eden Demirpolat, “200 bin TL’ye yakın hastane ve avukat masrafları yaptım. İşyerimi kapatmak zorunda kaldım. Kendimden, ailemden fedakarlık ettim. Ama verilen karar çok komik ve acı” diye konuştu.