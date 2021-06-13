Kıraç, A Milli Takım şarkısı eleştirilerine tepki gösterdi: 'Olmayan ne?'

Şarkıcı Kıraç, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele eden A Milli Futbol takımı için yazdığı "Haydi" şarkısına gelen eleştirilere tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcı, bir sosyal medya kullanıcısının "Olmamış Kıraç, olmamış kardeşim. Bu marşı geri çekmeli, unutmalı, dahası unutturmalısın" tweet'ini alıntılayarak "Olmayan ne? Müziği mi? Asker mi? Mehmet mi? Bayrak mı? Nedir gerçekten olmayan?" dedi.

Olmayan ne? Müziği mi? Asker mi, Mehmet m? Bayrak mı? Nedir gerçekten olmayan? https://t.co/WNAvp8lRJB — KIRAÇ (@AliTufanKirac) June 10, 2021

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