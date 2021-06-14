Giresun Belediyesi’nden saat kulesi eleştirilerine yanıt: CHP Belediyesi’nin yaptığı kuleye alternatif olarak yapılmadı

Giresun Belediyesi geçtiğimiz günlerde törenle açılışı yapılan saat kulesi ile ilgili kamuoyunda “CHPli Başkan Kerim Aksu'nun yaptırdığı saat kulesini kilise çanı kulesine benziyor diye yıktırdı, Selçuklu çini desenlik ve alemli yeni saat kulesi yaptırdı" yönündeki eleştirilere cevap verdi.

Giresun Belediyesi tarafından yeni saat kulesinin 'eskisine alternatif olarak yapılmadığı' belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Son günlerde kamuoyunda yanlış bir şekilde lanse edilmeye çalışılan Bulancak Durağı mevkiinde yapımını gerçekleştirdiğimiz saat kulesi 2016 yılında CHP Belediyesi’nin Keşap Durağı’nda yaptığı kuleye alternatif olarak yapılmamıştır. Zira bahsi geçen CHP’li Belediyenin imal ettiği kule Koruma altındaki bölgede daha önceden var olan metamorfoz kilisesinin çan kulesi olarak yapılan ve aslı 1920’lerde yıkılmış olan kulenin, bakalit malzemeden kötü bir taklidi olarak Anıtlar Kurulu’nun izni olmadan yapılmıştır.

Bu sebeple Anıtlar Kurulu’nun bu kulenin kaldırılması amacıyla gönderilen yazılarına rağmen kaldırılmaması ve göreve geldiğimizde de savcılık soruşturması devam eden bir süreç yaşandığından, aşağıda sunulan Trabzon Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun vermiş olduğu karar doğrultusunda yıkımı gerçekleştirilmiştir."

'Yerel ve milli kültürümüze uygun mimari motifler taşımaktadır'

İHA'nın haberine göre mevcut saat kulesinin yol genişletme çalışmaları sırasında aynı bölgede bulunan bir başka saat kulesinin yerine yapıldığı belirtilen açıklamada “Bununla birlikte yeni yapmış olduğumuz saat kulesi şehrimizin girişimde bulunan Bulancak Durağı mevkiinde yapılmış olan saat kulesinin bulunduğu yerde, yol genişletme çalışmaları sebebiyle kaldırılan saat kulesi yerine, yine aynı bölgede vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda yerel ve milli kültürümüze uygun mimari motifler taşıyan ve Giresunspor’umuzun rengi yeşil beyaz renklere bürünmüş Çotanak amblemi ile süslenmiş bir saat kulesi yapılmıştır. Bu konunun yalan yanlış bilgilerle kamuoyunda farklı şekilde yansıtılmış olmasının tamamen olumsuz bir siyasi algı oluşturmaya dönük olduğu açıktır" ifadelerine yer verildi.