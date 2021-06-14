Memleket Partisi'nin seçim otobüsü arızalanarak yolda kaldı

Muharrem İnce'nin genel başkanlığını yürüttüğü Memleket Partisi'ne ait otobüs, seyir esnasında arızalanarak yolda kaldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde otobüsün çekici vasıtasıyla çekildiği görüldü.
Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi ise sosyal medyada gündem olan görüntüler üzerine "Gurur duydum partimizle. Yollarda kalsak da, engeller koyulsa da milletimiz için itiraz edeceğiz, mücadele edeceğiz. Halkımızla birlikte geleceğimizi geri alacağız" yorumunu yaptı.
Gurur duydum partimizle. Yollarda kalsak da, engeller koyulsa da milletimiz için itiraz edeceğiz, mücadele edeceğiz.— Mehmet Ali Çelebi (@celebimehmeta) June 13, 2021
Halkımızla birlikte geleceğimizi geri alacağız! https://t.co/ycAGW2rP2H
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