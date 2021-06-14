Memleket Partisi'nin seçim otobüsü arızalanarak yolda kaldı

Memleket Partisi’ne ait seçim otobüsünün yolda kaldığı ve bir çekici tarafından çekildiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Genel başkan yardımcısı Mehmet Ali Çelebi "Yollarda kalsak da, engeller koyulsa da milletimiz için itiraz edeceğiz, mücadele edeceğiz" yorumunu yaptı.