İYİ Parti lideri Akşener: Vatandaşın seçim talebi var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kendiniz gördünüz, insanların korku duvarı yıkılmış, açık açık bize seslendikleri şu oldu, seçimi seslendiler. 'Seçimi isteyin, seçimi getirin' diye vatandaşın bir talebi var" dedi.

Ziyaretlerde bulunmak üzere Adana'ya gelen Akşener'i, dinlenme tesislerinde İYİ Parti İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, milletvekilleri ve partililer karşıladı.

Beraberindekilerle Ceyhan ilçesine geçen Akşener, Atatürk Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirerek, iş yeri sahipleriyle ve vatandaşlarla sohbet etti.

Akşener, daha sonra Adana Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile bir süre görüşen Akşener, ziyaretin ardından belediye çıkışında yaptığı açıklamada, 20 Ocak 2020'de başlattığı ilçe ilçe esnaf ve dar gelirli insanların dertlerini dinleme gezileri kapsamında Adana'ya geldiğini söyledi.

Adana'nın ilçelerini gezdiğini ve bu kapsamda Millet İttifakı'nın belediye başkanı olan Zeydan Karalar'ı da ziyaret ettiğini dile getiren Akşener, "Kendisine gösterdiği misafirperverlik ve Adana'da yaptığı çalışmalar için teşekkür ediyorum. Biz senden razıyız başkanım, inşallah Adanalı da razıdır, razı olmaya devam edecektir. Dürüstçe vatandaşa hizmet etme şekliyle yaptığı belediye hizmetlerinin, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

'Vatandaşın derdiyle ilgilenmeyen bir iktidarla ve bir hükümetle karşı karşıyayız'

Ziyaretleri sırasında karşılaştığı soğan ve karpuz üreticilerinin de dertlerini dinlediklerini aktaran Akşener, şöyle devam etti:

"Bizim sistemimiz biliyorsunuz, ben grup konuşmama koyuyorum bu bilgileri, talepleri, eksiklikleri, problemleri, milletvekili arkadaşlarımız araştırma, soru önergeleri veriyor, çözümüne katkıda bulunuyoruz. Ama bugüne kadar bir şey fark ettim 1,5 yılda Cumhur İttifakı'nın bileşenleri, paydaşları, genel başkanlar bir tarafa milletvekillerinin bile ilçeleri gezmediğini gördüm. Özellikle AK Parti'nin yüzde 70'e, 80'e yakın oy aldığı ilçelerde ki bunlar İç Anadolu'da daha fazla, o ilçelere bile bir kısmına 31 Mart'ta gelip 'merhaba' deyip gitmişler. Vatandaşın derdiyle ilgilenmeyen bir iktidarla ve bir hükümetle karşı karşıyayız ama milli irade tecelli ettiği gün bu arkadaşlarımızın sandıkta demokrasiyle, milli iradeyle gideceklerini hep birlikte gözlemliyoruz. Yerel basın olarak beni takip ettiniz, bugün takip etmeye devam edeceksiniz. Kendiniz gördünüz, insanların korku duvarı yıkılmış, açık açık bize seslendikleri şu oldu, seçimi seslendiler. 'Seçimi isteyin, seçimi getirin' diye vatandaşın bir talebi var".

Daha sonra Akşener, Seyhan ve Çukurova ilçelerinde esnafı ziyaret ederek, iş yeri sahipleriyle görüştü, vatandaşlarla sohbet etti.