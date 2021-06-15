Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın bir dönem daha belediye başkanlığı yapmasını istediğini söyledi. Selvi, "Kılıçdaroğlu sürpriz bir isim gündeme getirebilir" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'HDP’de Akşener rahatsızlığı büyüyor' başlığıyla yayımlanan yazısında 2023 yılında düzenlenecek seçimlere daha iki yıl olduğunu, ancak muhalefet cephesinde 'Cumhurbaşkanlığı mücadelesinin kızıştığını' söyledi.

Üç ciddi sorunun yaşandığını ileri süren Selvi, bunları "Ortak cumhurbaşkanı adayı mı çıkarılacak?", "Yoksa her parti kendi adayını mı çıkaracak?", "HDP ortay aday projesinde yer alacak mı?" diye sıraladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eğiliminin ortak aday çıkarılması yönünde olduğunu anlatan Selvi, "Ancak bu konuda henüz bir karar alınamadığı için, her parti kendi adayını çıkarsın tezi de geçerliliğini sürdürüyor" diye yazdı. Selvi, şunları kaydetti:

"Millet ittifakının bir handikapını da cumhurbaşkanlığına aday olacak isimlerin çokluğu oluşturuyor. CHP’liler Kılıçdaroğlu’nun, İYİ Partililer Akşener’in adaylığını istiyor. Anketler ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın adaylığını destekliyor.

Liderler mi, başkanlar mı?

Kılıçdaroğlu ve Akşener’in adaylığı masadaki önemini koruyor. Ancak iki liderin üzerinde ittifak sağlanamazsa İmamoğlu ve Yavaş’ın ortak adaylığı gündeme gelecek.

Adaylık mücadelesi

Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinde millet ittifakını kıran kırana bir mücadele bekliyor.

1- Öncelikle CHP ve İYİ Parti arasında Kılıçdaroğlu mu, Akşener mi mücadelesi yaşanacak.

2- İki lider olmadığı takdirde İmamoğlu ve Yavaş ismi gündeme gelecek.

3- İmamoğlu ve Yavaş’ın bir dönem daha belediye başkanlığı yapmasını isteyen Kılıçdaroğlu sürpriz bir isim gündeme getirebilir."