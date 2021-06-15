Talha Uğurluel'e 6 yıl 3 ay hapis cezası

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Talha Uğurluel ile avukatı hazır bulundu.

Savcının, sanığın örgüt üyeliği suçundan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep ettiği duruşmada, Uğurluel'in avukatı yaptığı savunmada, "Müvekkilim tarihçi ve yazardır. Tüm Türkiye'nin tanıdığı tarih konusunda bir otoritedir. Müvekkilim cemaatin en tepede olduğu bir dönemde yasaklı yazar ilan edilmiştir. Müvekkilime gerekli olan itibarın geri verileceğini düşünüyorum" dedi.

Son sözü sorulan Talha Uğurluel de, "Ben, 19 kitabın yazarıyım. Onlara ait hiç bir ortama katılmadım. Ben tarih anlatıyorum. Benim bir fıtratım var, babam bile bana, 'bir şey yap dese' ben sorgularım. Ben kimsenin adamı olmadım. Beraatimi talep ederim" diye konuştu.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Uğurluel'i 'örgüt üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.