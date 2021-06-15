Abdurrahman Dilipak: Hani rüşvet ve torpilden uzak duracaktık, ne çabuk onlara benzedik

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, “Hani rüşvet ve torpilden uzak duracaktık. Bırakın hemşehricilik yapmayı, Müslümancılık bile yapmayacaktık. Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı çıkacaktık. Ne çabuk onlara benzedik” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit gazetesinde yazar Abdurrahman Dilipak, herkesin birbirinin açığını aradığını ve yakaladığında 'hain' ilan ettiğini belirterek “Hepsi aynı şekilde davranıyor. Aslında herkesin dediğini doğru kabul ederseniz, temiz kimse yok. Kimse kendini temizlemekten, çevresini temizlemekten yana değil sanki” dedi.

Adları dışında birbirlerinden bir farkları bulunmadığını belirten Dilipak, “Bizler içimizdeki kendini ‘ıslah ediciler’ olarak tanıtan beyinsizlerin işledikleri yüzünden helake doğru sürükleniyoruz” şeklinde yazdı.

“’Din ve ahlak’ fesada uğratılıp, nesillerin fıtratları bozulurken, ya bu piyasadan pay almaya çalıştık ya da bu cinayetler karşısında sessiz kaldık” diyen Dilipak, “Hani zalimler karşısında susmayacak Hakkı söyleyecektik. Hani kendi nefsimizi temizlemek esas olacaktı” hatırlatmasında bulunarak, şöyle devam etti:

"Hani rüşvet ve torpilden uzak duracaktık! Bırakın hemşehricilik yapmayı, Müslümancılık bile yapmayacaktık. Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı çıkacaktık. İşi ehline verecektik, ehliyet ve liyakat imandan önce gelecekti. El Emin olacaktık. Adil şahitler olacaktık. Haksızlıklar karşısında susanlardan olmayacaktık. Yalan söylemeyecek, zina etmeyecek, din-devlet büyükleri ya da Allah’tan başkalarını İlah ve Rab edinmeyecektik. Bir kişi ya da topluluğa olan öfkemiz bizi onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmeyecekti. Allah’a ve Resulüne söz vererek Hak dine girmemiş mi idik. İnsanlara güzel örnek olacak, onları güzel söz ve hikmekle hayra, Hakka çağıracaktık. Ne oldu bize. Ne çabuk onlara benzedik.”