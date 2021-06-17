Sevilay Yılman: Süleyman Soylu ve Mustafa Şentop'un ne konuştuğunu öğrendim

Habertürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop arasında gerçekleşen görüşmenin perde arkasını anlattı.

Yılman, "İş büyüyünce, olay bambaşka bir noktaya gelince, Mustafa Şentop'un ısrarlarıyla Süleyman Soylu açıklamak zorunda kaldı. Şöyle duydum ben. 1.5 saatlik görüşme bu, epeyce uzun bir görüşme yapılmış. Şentop'un rahatsızlıkları çok net. Sadece Şentop'un da değil, AK Parti camiasında Sedat Peker'in konuşmalarıyla ortaya atılan iddialar büyük rahatsızlık yarattı" dedi.

Soylu'nun bu görüşmede, organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçinin ismini açıkladığını belirten Yılman, "Elindeki belgeyi vermiş sanırım. Yazılı bir cevap da verdiğini öğrendim. Konuşulmuş, sohbet edilmiş, istişare yapılmış ama yazılı olarak da bunu kayıtlara düşsün diye herhalde Sayın Soylu vermiş. Yazılı bir şeye ek olarak belgeyi de vermiş olabilir" dedi.