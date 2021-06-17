Veyis Ateş yarın canlı yayına çıkacak: 'Açık açık sorun, konuşacağım'

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği ileri sürülen gazeteci Veyis Ateş'in yarın Halk TV'de kendisine yöneltilen soruları yanıtlayacağını duyurdu.

Ateş'in "Açık açık sorun, konuşacağım" dediğini aktaran Toktaş, soruları gazeteci İsmail Saymaz'ın yönelteceğini söyledi.

Veyis Ateş yarın Halk TV’de soruları cevaplayacak…

Hakkındaki iddiaları konuştuğumuzda @veyisates “açık açık sorun, açık açık konuşacağım” dedi. Yarın saat 20.00’de @ismailsaymaz soracak, Veyis Ateş cevaplayacak. — Suat Toktaş (@SuatToktas) June 17, 2021

​Ateş, hakkındaki iddialarla ilgili kendisinden savunma isteyen Habertürk TV yönetimine istifasını sunmuştu. Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Ateş'in "Daha fazla tartışmaların odağına girmemek ve yıpranmamak açısından savunma vermek yerine istifa etmeyi tercih ediyorum" dediğini aktarmıştı.