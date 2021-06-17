Milli Savunma Bakanı Akar, Alman mevkidaşı Annegret Kramp-Karrenbauer ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile bir araya geldi.

Millî Savunma Bakanı Akar, Alman mevkidaşı Annegret Kramp-Karrenbauer ile görüştü.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ülkemize ziyaret gerçekleştiren Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile bir araya geldi. Bakan Akar, konuk mevkidaşını askerî törenle karşıladı.https://t.co/PE66PAuZ6S#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/MvdQYsCwgL — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 17, 2021

​Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ülkemize ziyaret gerçekleştiren Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile bir araya geldi. Bakan Akar, konuk mevkidaşını askerî törenle karşıladı."