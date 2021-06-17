Hüda Kaya: Saldırganın SADAT tarafından Suriye'de silahlı eğitimden geçirilmiş biri olduğunu öğrendik

HDP Milletvekili Hüda Kaya, HDP İzmir İl Başkanlığı'na düzenlenen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren kişiyle ilgili, Yol TV'ye yaptığı açıklamada "Bunu yine bir sarhoş, deli olarak yansıtacaklardı ki bu kişinin SADAT tarafından Suriye'de silahlı eğitimden geçirilmiş biri olduğunu öğrendik" dedi.

Hüda Kaya saldırıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise "Azmettiriciler istifa etse de kurtulamayacaklar! Yargılanacaklar Hesap verecekler" ifadelerini kullandı.

Azmettiriciler istifa etse de kurtulamayacaklar!

YargılanacaklarBuldan

Hesap verecekler#HDPhalktır https://t.co/zvN6QreEGP — Hüda Kaya (@HudaKaya777) June 17, 2021

HDP İzmir il binasına düzenlenen saldırıda, Deniz Poyraz isimli parti çalışanı hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan Onur Gencer, "PKK’dan nefret ettiğim için binaya girdim, rastgele ateş ettim" demişti.