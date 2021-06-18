Adalet Bakanı Gül: Türkiye son 19 yılda kesintisiz reform iradesiyle çağ atladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ​dördüncü yargı paketinin Meclis Başkanlığı'na sunulması sonrası yaptığı açıklamada "Daha kaliteli, daha öngörülebilir ve daha erişilebilir adalet hizmetleri yolunda Türkiye son 19 yılda kesintisiz reform iradesiyle çağ atladı" dedi.