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    Gürkan Sezgin

    Küçük kızı tramboline kendisiyle gitmekten vazgeçince 9 ayda 71 kilo verdi

    © DHA
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106181044766892-kucuk-kizi-tramboline-kendisiyle-gitmekten-vazgecince-9-ayda-71-kilo-verdi/

    Obeziteyle mücadele eden Gürkan Sezgin, 5 yaşındaki kızıyla daha fazla sosyalleşebilmek için 9 ayda 71 kilo vererek 165 kilodan, 94 kiloya indi.

    Edirne'nin Keşan ilçesinde serbest muhasebeci ve mali müşavir olan 40 yaşındaki Gürkan Sezgin, düzensiz beslenme ve hareketsizlik nedeniyle 165 kiloya ulaştı. Aşırı kiloları nedeniyle bazı sağlık sorunları yaşayan ve kızı İlkim Deniz ile dışarıda vakit geçirmekte zorlanan Sezgin, geçen yıl Ekim ayında İstanbul'daki özel bir hastanede tüp mide ameliyatı oldu.

    Ameliyat sonrası spor yapıp düzenli beslenen ve aracına binmeyi bırakıp işe bisikletle gidip gelen Sezgin, 9 ayda 71 kilo verdi.

    ‘Çıkış noktam kızımla çok fazla sağlıklı vakit geçirememek oldu’

    Gürkan Sezgin, kızı İlkim Deniz ile dışarıda rahat vakit geçiremediği için bu kararı verdiğini belirterek, şunları söyledi:

    "Çıkış noktam, kızımla çok fazla sağlıklı vakit geçirememek oldu. Yazlıkta kızımı tramboline götürüyordum. Yazlığımızla, trambolin arasında 100 metrelik bir mesafe vardı. Ama ben bu 100 metreyi yürüdüğümde ve kızım trambolinde vakit geçirdiği sırada onu beklerken dizlerim uyuşuyordu. Ben de götürmek istemiyordum. Bir süre sonra kızım 'baba tramboline gidelim' demek yerine 'dede tramboline gidelim' demeye başladı. Bu da bir baba olarak beni mutsuz ettiği için kilolardan kurtulmanın zamanı geldiğine iyice ikna oldum. Şimdi kızımı tramboline ben götürüyorum. Hatta bisikletime bir çocuk koltuğu taktırdım. Artık her gün işten eve gidince, kızımla çıkarak bisikletle turluyoruz.”

    ‘Hayatımın tamamını bisiklete entegre ettim’

    İstanbul'da ameliyat olduğunu ifade eden Sezgin, "2 aydan sonra sağlık bir insanın yememesi gereken şeyler dışında her şeyi yemeye başladım. Bunun yanında tabii spor da önemli. Ameliyattan 15 gün sonra kendime bisiklet aldım. O günden beri yağmurlu, karlı bir hava olmadığı sürece işe bisikletle gidip geldim. Hayatımın tamamını bisiklete entegre ettim. Artık arabayı eşim kullanıyor. Ben çok mecbur kalmadıkça arabaya binmiyorum, bisikletle gideceğim yere gidiyorum" diye konuştu.

    'Hayat enerjim çok yükseldi'

    Gürkan Sezgin, ameliyat olduğu süreçten bugüne toplam 71 kilo verdiğini dile getirdi:

    "Ameliyat olmadan önce ayak tırnaklarımı kesmek benim için en zor aktivitelerden biriydi. Televizyon almıştım. Kablolarını takarken öyle bir terledim ki, kıyafetlerin suyunu sıksak kova doldururduk. Çok basit aktiviteleri bile yapamayacak durumdaydım. Ama şu an her şeyi yapabiliyorum. Çocuğumla, eşimle çok güzel vakit geçirebiliyorum. Bisiklete biniyorum ve uzun mesafeli kullanabiliyorum. Daha uzun yürüyüşler yapabiliyorum. Uyku kalitem çok arttı. Horlamam kesildi. Cildim ve saçım bile değişti. Artık çok fazla terlemiyorum. Ameliyattan sonra her yediğimi içtiğimi takip ettiler. Ben de kurallara itinasız olarak uyduğum için hiçbir sağlık problemi yaşamadım."
    'Gördüklerinde tanımıyorlar'

    Koronavirüs nedeniyle bir süredir görüşemediği arkadaşlarının kendisini görünce tanımakta güçlük çektiğini kaydeden Gürkan, "Ameliyattan sonra 9 aylık bir süreç geçti. Bu süreçte görüşemediğim ama tanıdığım insanlar yolda gördüklerinde beni tanımıyorlar. Ben tanıdığım için biriyle konuşuyorum ama o beni tanıyamıyor. İnsanlar 'nerden tanıyorum' diye soruyor. Tanıdıklarında ise çok şaşırarak, mahcup hissediyorlar. Bundan bir şikayetim yok, gayet de mutluyum. O yüzden beni ilk görüşte çıkaramayanların hiç mahcup olmasına gerek yok" dedi.

    Etiketler:
    Obezite, zayıflama, Ameliyat, İstanbul, kilo
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