Soylu: Van ve Mardin'de C4 patlayıcılar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 17 Haziran'da Van'da, 18 Haziran'da ise Mardin'de, iki araçta C4 patlayıcıların ele geçirildiğini açıkladı.

POLSAN Olağan Genel Kurul’unda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin’de bombalı eylem hazırlığındaki 3 şahıs gözaltına alındığını, şahısların bulunduğu araçta ise yapılan aramada 1.6 kilo plastik patlayıcı madde ele geçirildiğini açıkladı.

Soylu, "17 Haziran’da Van’da bir araç durduruldu ve arkadaşlarımız C4 patlayıcı ele geçirdi. 3 kişi göz altına alındı. 18 Haziran’da Mardin’de Nusaybin’de büyükşehire hareket halindeki bir araçta 1.6 kilogram C4 ele geçirildi" dedi.